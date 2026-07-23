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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

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BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,10 artışla 16.586 puandan başladı. Dün normal seansı yüzde 1,19 yükselişle tamamlayan kontrat, akşam seansında da yükseldi. Yatırımcılar TCMB ve ECB faiz kararlarını bekliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,10 yükselişle 16.586,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,19 artışla 16.570,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.583,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 artarak 16.586,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme temasına yönelik olumlu bakış açısının sürmesi risk iştahını desteklerken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında merkez bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışına ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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