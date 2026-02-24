Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli endeks kontratı, güne yatay seyirle 15.763,00 puandan başladı. Normal seans sonunda yüzde 1,3 artışla 15.765,00 puana ulaşan kontrat, akşam seansında ise bazı kazançlarını geri vererek işlem gördü. Bugün, önemli ekonomik verilerin takip edileceği belirtiliyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izlerken, Asya tarafında tatillerin sona ermesiyle işleme açılan borsalarda risk iştahının yüksek olduğu görüldü.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
