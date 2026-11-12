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BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,48 artışla 11.838,61 puana çıktı

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,48 artışla 11.838,61 puana yükseldi; toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken en çok kazandıran sektör yüzde 3,44 ile metal eşya makine oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 11.838,61 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,19 puan ve yüzde 1,48 artışla 11.838,61 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,44 ile metal eşya makine, en fazla kaybeden ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Nvidia'nın yönetimine ilişkin belirsizliğin teknoloji hisselerini baskılamasıyla Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları gerilerken Avrupa borsalarında güçlü şirket bilançolarının desteğiyle Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamlarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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