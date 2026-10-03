BIST 100 haftayı yüzde 4,88 azalışla 12.270,18 puandan tamamladı, altın da geriledi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,88 azalışla 12.270,18 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.926,04 puanı, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 7,63 azalışla 14.633,06 puana, sanayi endeksi yüzde 7,76 düşüşle 15.975,44 puana, teknoloji endeksi yüzde 2,96 kayıpla 39.290,84 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 3,34 gerileyerek 10.934,69 puana indi.

Bera en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,81 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 12,20 ile Otokar ve yüzde 4,69 ile Borusan Boru izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 18,84 ile CW Enerji olurken, onu yüzde 15,79'luk gerilemeyle Astor Enerji ve yüzde 15,28'lik düşüşle Tukaş takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 654 milyar lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 726 milyar lirayla Tüpraş ve 528 milyar lirayla Garanti BBVA izledi.

Altın düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 1,53 azalışla 6 bin 613 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 43 bin 250 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,41 altında 10 bin 860 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,14 artarak 49,0350 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,69 azalışla 55,4680 liraya geriledi.

Geçen hafta 64,9170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,12 artışla 64,9970 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise yüzde 0,39 değer kaybederek 58,8870 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA