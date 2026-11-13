BIST 100 haftayı yüzde 3,14 artışla tamamlarken gram altın yüzde 3,53 değer kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 3,14, dolar/TL yüzde 0,42 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 3,53, avro/TL yüzde 0,38 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.521,40 puanı ve en yüksek 11.842,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,14 artarak 11.842,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,53 düşüşle 6 bin 290 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,45 düşüşle 41 bin 448 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 750 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,20 düşüşle 10 bin 406 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,3690 liraya çıkarken, avro yüzde 0,38 düşüşle 55,7140 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,70, emeklilik fonları yüzde 1,05 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA