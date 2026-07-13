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Borsa haftaya düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, jeopolitik gerilimler ve TCMB verileri takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve yüzde 0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle haftaya satış baskısıyla başladı.

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak mayıs ayı Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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