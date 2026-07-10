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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

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Borsa İstanbul'da hisseler haftalık bazda ortalama yüzde 0,67, altının gram fiyatı yüzde 0,99 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,39, avro/TL yüzde 0,23 değer kazandı. BIST 100 endeksi haftayı 14.321,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,67, altının gram fiyatı yüzde 0,99 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,39 ve avro/TL yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.053,48 puanı ve en yüksek 14.629,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,67 altında 14.321,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 azalışla 6 bin 205 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 liraya indi.

Geçen hafta sonu 10 bin 497 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 azalışla 10 bin 180 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,9860 liraya, avro yüzde 0,23 yükselişle 53,6940 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,61, emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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