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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 2,62 düşüşle 10.926,54 puana geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre yüzde 2,62 değer kaybıyla 10.926,54 puana geriledi. Endekse dahil hisselerden 97'si düşerken 3'ü yükseldi; teknoloji endeksi yüzde 3,86, hizmetler endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,62 değer kaybederek 10.926,54 puana geriledi.

Dün günü 11.220,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 14,02 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.234,39 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 293,83 puan ve yüzde 2,62 azalışla 10.926,54 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.891,74 puanı, en yüksek 11.245,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,86, hizmetler endeksi yüzde 2,12, sanayi endeksi yüzde 3,17 ve mali endeks yüzde 2,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 3'ü yükselirken 97'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 24 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,17, bileşik getirisi yüzde 39,44 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 156,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7380 liradan, avro 55,7070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 24 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 114,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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