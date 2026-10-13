Haberler

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana yükseldi. Hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi yüzde 0,15, teknoloji yüzde 2,12 ve mali endeks yüzde 0,09 kazandı; BIST 100 hisselerinden 54'ü yükseldi, 38'i düştü, 8'i yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 12.275,63 puana yükseldi.

Dün günü 12.150,67 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.101,57, en yüksek 12.275,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 2,12 ve mali endeks yüzde 0,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 38'i düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 186 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1181, sterlin/dolar paritesi 1,3239 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3677 liradan, avro 55,2440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,34 artışla 4 bin 186 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,1 azalışla 104,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu
Deprem sonrası yıkım ihalelerinde rüşvet operasyonu: 3'ü kamu görevlisi 14 kişi tutuklandı

Deprem yıkımlarında rüşvet! 3'ü kamu görevlisi 14 kişi tutuklandı
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

E-skuterlerde yeni dönem! Kurallara uymayana 170 bin TL’ye kadar ceza