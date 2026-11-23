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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kaybederek 11.069,55 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,77 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.069,55 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 46,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,77 ile finansal kiralama ve??????? faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA