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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 11.863,39 puana yükseldi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 11.863,39 puana yükseldi. Aynı dönemde hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken endekse dahil 65 hisse yükseldi, 28 hisse düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 11.863,39 puana yükseldi.

Dün günü 11.811,19 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 5,71 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.805,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,20 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.863,39 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.748,37, en yüksek 11.885,12 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,48 ve mali endeks yüzde 0,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 28'i düştü, 7'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Koç Holding, Tüpraş ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 900 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,92, bileşik getirisi yüzde 39,15 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,3680 liradan, avro 55,7390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 3 bin 900 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 95,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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