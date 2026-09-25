BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,05 düşüşle 12.882,04 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 12.882,04 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.882,04 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 47,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,81 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,44 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA