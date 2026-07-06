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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.534,73 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yükselirken holding endeksi geriledi. Küresel piyasalardan pozitif ayrışan yurt içi piyasalar alış ağırlıklı seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.534,73 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,81 puan ve yüzde 0,81 yükselişle 14.534,73 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 100,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,99 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 0,97 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı. Teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı küresel piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden olurken yurt içinde piyasalar küresel piyasalardan pozitif ayrışarak alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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