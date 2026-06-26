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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 14.285,21 puana çıktı. Mali endeks yükselirken teknoloji, hizmetler ve sanayi endeksleri düştü. Altının onsu 4 bin 50 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 14.285,21 puana yükseldi.

Dün 14.259,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,59 puan ve yüzde 0,02 artışla 14.262,34 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,18 yükselerek 14.285,21 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.262,34 puanı, en yüksek 14.358,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken, 46'sı düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir ve Çelik, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ile Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 161,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6260 liradan, avro 53,2270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 azalışla 72,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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