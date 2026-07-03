Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.458,28 puan oldu.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,25 puan artışla 14.458,28 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 90,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,88, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,06 ile metal eşya makina, en fazla kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını azaltmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 1,8 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 olarak gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.