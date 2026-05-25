Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyerek 13.802,08 puana geriledi. Teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, sanayi ve mali endeksler yükseldi. Altının ons fiyatı 4 bin 568 dolar, dolar 45,72 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyerek 13.802,08 puana geriledi.

Cuma gününü 13.808,20 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 81,22 puan ve yüzde 0,59 artışla 13.889,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,12 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 13.802,08 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.770,65 puanı, en yüksek 13.936,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve mali endeks yüzde 0,68 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken, 34'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 568 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,78, bileşik getirisi yüzde 43,74 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,7210 liradan, avro 53,4750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 4 bin 568 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 5,6 azalışla 95 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var