Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günlük yüzde 1,64 değer kaybıyla 13.662,75 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri de düşerken, en çok kazandıran sektör spor oldu. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,16 puan azalırken toplam işlem hacmi 94,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,51 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,03 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.

Bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle yurt içi piyasalar erken kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.700 ve 13.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var