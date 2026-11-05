Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 günü yüzde 1,26 düşüşle 11.333,27 puandan tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 1,60 azalışla 14.101,00 puana gerilerken teknoloji endeksi yüzde 5,82, sanayi endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 144,86 puan azalarak 11.333,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 68,48 puan ve yüzde 0,60 artışla 11.546,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.315,36 puanı, en yüksek 11.617,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 229,92 puan ve yüzde 1,60 azalışla 14.101,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 1,76 ve teknoloji endeksi yüzde 5,82 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 120 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 120 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,9 artışla 6 milyon 642 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,99, bileşik getirisi yüzde 39,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,9239, satışta 50,1239 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,9011, satışta 50,1010 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,0 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 2,6 artışla 97,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek

Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesli tehdit altında! Elazığ'da 3'ü birden görüntülendi

Nesli tehdit altında! Elazığ'da 3'ü birden görüntülendi
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı29

Fatma Betül ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler

Babasına kurşun yağdırmıştı! Anneden şaşırtan sözler
Portakal üreticisine kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü

Üreticiye kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü