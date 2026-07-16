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Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan kapattı. Bankacılık endeksi düşerken holding endeksi yükseldi. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 171,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 185,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,97 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonun yavaşladığını ortaya koymasına ve güçlü şirket bilançolarına karşın, artan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikler, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.350 ve 14.500 puanın direnç, 14.150 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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