Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 14.012,01 puandan kapattı. Bankacılık endeksi düşerken, metal eşya makine sektörü en çok kazandıran oldu. Küresel piyasalarda Nvidia'nın finansal sonuçları bekleniyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,53 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
