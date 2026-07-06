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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,51 artışla 14.491,23 puandan başladı. Bankacılık endeksi yükselirken, bilişim sektörü geriledi. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 14.491,23 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 73,32 puan ve yüzde 0,51 artışla 14.491,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,70 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 1,45 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Yeni haftada teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla küresel piyasalarda risk algısı yüksek kalmaya devam ediyor. Öte yandan Politika yapıcıların faiz oranlarına ilişkin beklentilerine dair daha fazla ip ucu elde etmek için bu hafta gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilecek.

Bu hafta jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Şirketlerin açıklayacakları bilançoların da yatırımcıların odağında olacak.

Öte yandan Beyaz Saray açıklamasına göre, ABD Başkanı Trump Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmeleri için salı günü Ankara'ya ulaşacak. Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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