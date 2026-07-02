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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken, küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki düşüşler ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazanarak 14.350,60 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 31,46 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkıyor. Artan çip maliyetlerinin etkilerinin sektör geneline yansıyabileceğine yönelik endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüşler öne çıkıyor.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının olumlu etkilerinin yakın vadede görülüp görülmeyeceğine dair endişeler tekrar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

Öte yandan gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Tarım dışı istihdam verisinin ABD ekonominin gidişatına ilişkin net bilgi vermesi bekleniyor. Analistler, istihdamdaki sağlıklı seyrin ABD'de ekonomik aktivitenin gücüne işaret edeceğini belirterek, bu durumun ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz beklentilerinde oynaklığa yol açabileceğini ifade ediyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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