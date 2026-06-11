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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 13.785,85 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, Halkbank hisseleri yüzde 3,93 yükseldi. Gözler TCMB faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 13.785,85 puandan başladı.

Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 13.744,64 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 41,21 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.785,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleriyle risk iştahı azalırken yurt içinde Halkbank'ın banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Söz konusu gelişmenin ardından açılışta Halkbank'ın hisseleri yüzde 3,93 arttı.

Öte yandan yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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