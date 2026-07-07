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Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi yükseldi. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği ve NATO Zirvesi takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 14.424,54 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 16,63 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.407,91 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,38 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın direnç, 14.500 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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