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Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı. Küresel piyasalardaki negatif seyir ve jeopolitik gerilim etkili olurken, bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti. Analistler 14.000 ve 13.900 puanı destek, 14.300 ve 14.400 puanı direnç olarak belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 105,54 puan ve yüzde 0,74 azalışla 14.145,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 9,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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