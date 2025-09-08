BIST 100 Endeksi Yüzde 2 Değişim Gösterdi, Açığa Satışlarda Yeni Kural Uygulanacak

Haberler

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim nedeniyle açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı.

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
