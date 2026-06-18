Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 406,19 puan artarak 14.827,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,16 puan ve yüzde 0,23 artışla 14.454,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.454,31 puanı, en yüksek 14.827,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 521,17 puan ve yüzde 3,14 artışla 17.127,84 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 1,85 ve sanayi endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 12'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türk Altın İşletmeleri, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 254 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 254 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 385 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,77, bileşik getirisi yüzde 41,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,2137, satışta 46,3988 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,1984, satışta 46,3835 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1481, sterlin/dolar paritesi 1,3241 ve dolar/yen paritesi 160,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.