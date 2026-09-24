BIST 100 endeksi yüzde 2,74 değer kaybıyla 12.888,33 puandan kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 363,52 puan azalarak 12.888,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.888,33 puanı, en yüksek 13.250,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 429,69 puan ve yüzde 2,62 azalışla 15.940,38 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,88, teknoloji endeksi yüzde 3,57, hizmetler endeksi yüzde 2,76 ve sanayi endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ile SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 251 dolar

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 251 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 694 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,69, bileşik getirisi yüzde 40,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,7329, satışta 48,9282 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,7158, satışta 48,9110 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1369, sterlin/dolar paritesi 1,3215 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4 artışla 107,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA