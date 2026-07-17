Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 270,24 puan azalarak 13.981,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 105,54 puan ve yüzde 0,74 azalışla 14.145,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.962,64 puanı, en yüksek 14.153,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 değer kaybederek 13.981,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 355,33 puan ve yüzde 2,18 azalışla 15.961,85 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,12 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 11 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 20 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46.9529, satışta 47.1411 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46.9342, satışta 47.1222 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1441, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 artışla 85 dolardan işlem görüyor.