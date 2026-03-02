Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,88 değer kaybederek 13.322,60 puana geriledi.

Cuma günü 13.717,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 730,39 puan ve yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 395,21 puan ve yüzde 2,88 azalarak 13.322,60 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.987,42 puanı, en yüksek 13.369,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,75 yükselirken, mali endeks yüzde 5,13, hizmetler endeksi yüzde 3,62 ve sanayi endeksi yüzde 2,44 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 8'i yükselirken 92'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Türkiye Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 390 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,56, bileşik getirisi yüzde 37,55 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 157 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9660 liradan, avro 51,6380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,4 primle 5 bin 390 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 7,4 yükselişle 78,4 dolardan işlem görüyor.