Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 artış göstererek 12.299,88 puana yükseldi. İşlem hacmi 83,8 milyar lira olurken, sektör endekslerinde ticaret en çok yükselen oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 12.299,88 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,93 puan ve yüzde 0,81 artışla 12.299,88 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,05 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 0,59 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif tamamlarken gün içerisinde en yüksek 12.378,76 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmelerin ve Fed'e yönelik endişelerin yanı sıra Almanya'da cari dengenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
