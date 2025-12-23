Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 11.324,84 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,78 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.324,84 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,94 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,17 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağına bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi yerleşirken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısında teknoloji endeksinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.