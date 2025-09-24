BIST 100 Endeksi İlk Yarıda %0,36 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 11.291,31 puana indi.

Dün 11.331,75 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,43 puan ve yüzde 0,36 değer kaybıyla 11.291,31 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.133,23 puanı, en yüksek 11.367,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,3, teknoloji endeksi yüzde 0,1, hizmetler endeksi yüzde 0,7 ve sanayi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken 68'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Batıçim Batı Anadolu Çimento ve İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 768 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4660 liradan, avro 48,8410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 768 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 yükselişle 67,3 dolardan işlem görüyor.