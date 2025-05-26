BIST 100 Endeksi İlk Yarıda %0,06 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 9.350,55 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan ve yüzde 0,06 azalışla 9.350,55 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 30,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi yüzde 0,04 düştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,99 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.