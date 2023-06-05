BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 3,02 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,02 artışla 5.269,65 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 154,68 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 3,25, hizmetler endeksi yüzde 3,20, mali endeks yüzde 1,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,31 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.945 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,02 artışla 5.269,65 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 154,68 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.114,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.204,48, en yüksek ise 5.280,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 3,25, hizmetler endeksi yüzde 3,20, mali endeks yüzde 1,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükselirken, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa Polyester, Koç Holding ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.945 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 140,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 21,1890 liradan, avro 22,6560 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.945 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.