Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kaybederek 14.073,46 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 247,73 puan ve yüzde 1,73 azalışla 14.073,46 puana indi.

Toplam işlem hacmi 74,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,58 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 9,4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle risk iştahı geriledi.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolarlık açık olurken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.