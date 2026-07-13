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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kaybederek 14.073,46 puana geriledi. En çok düşüş teknoloji ve mali endekslerde yaşandı. Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolar, dolar 47 lira seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kaybederek 14.073,46 puan oldu.

Cuma günü 14.321,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,68 puan ve yüzde 0,39 azalışla 14.265,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 247,73 puan ve yüzde 1,73 azalışla 14.073,46 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.059,77 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 2,18, mali endeks yüzde 2,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken 69'u düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu

Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 162 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,0020, avro 53,8180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 düşüşle 4 bin 70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 yükselişle 77,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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