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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 14.389,03 puana geriledi. Teknoloji endeksi yüzde 3,12 düşerken, dolar 46,50 liradan, altının onsu 4 bin 60 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 14.389,03 puana geriledi.

Dün 14.539,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,85 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.552,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,57 puan ve yüzde 1,04 düşüşle 14.389,03 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.388,88 puanı, en yüksek 14.557,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,12, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve mali endeks yüzde 0,39 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 76'sı düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Aselsan, Astor Enerji, Sasa Polyester ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 60 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,64, bileşik getirisi yüzde 41,18 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,5030 liradan, avro 52,8010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 azalışla 4 bin 60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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