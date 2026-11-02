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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana yükseldi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla en düşük 10.626,34, en yüksek 10.845,33 puanı gördü; BIST 100'e dahil hisselerden 47'si yükselirken 52'si düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 10.834,94 puana yükseldi.

Cuma gününü 10.759,56 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 5,52 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.765,09 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.626,34, en yüksek 10.845,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve mali endeks yüzde 0,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 52'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 890 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,31, bileşik getirisi yüzde 39,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9760 liradan, avro 56,1050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 3 bin 890 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,4 azalışla 108,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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