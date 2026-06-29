Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 14.216,72 puana geriledi. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir ve Çelik ile SASA Polyester oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 14.216,72 puana geriledi.

Cuma günü 14.274,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,43 puan ve yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,29 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 14.216,72 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.200,26 puanı, en yüksek 14.365,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 57'si düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir ve Çelik ile SASA Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 30 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6350 liradan, avro 53,2280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 4 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şarkı söyleyeyim' deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor

Acılı annenin sözünü kesen ünlü sanatçıya tepki yapıyor
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi