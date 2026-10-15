BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 düşüşle 12.094,87 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 12.094,87 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,42 puan ve yüzde 0,19 azalışla 12.094,87 puana indi.

Toplam işlem hacmi 38,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA