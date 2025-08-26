BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,17 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 11.497,01 puana yükseldi.

Dün 11.477,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 11.497,01 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.430,10, en yüksek 11.528,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,05, mali endeks yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken 53'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 372 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,12, bileşik getirisi yüzde 39,38 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 147,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0310 liradan, avro 47,8110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 372 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,5 düşüşle 67,2 dolardan işlem görüyor.