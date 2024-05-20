BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.703,83 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,25 puan ve yüzde 0,57 artışla 10.703,83 puana yükseldi. Cuma günü, 10.643,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.633,93 puanı, en yüksek 10.763,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 441 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,54, bileşik getirisi yüzde 42,25 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2070 liradan, avro 35,0090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 artışla 2 bin 441 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 83,5 dolardan işlem görüyor.