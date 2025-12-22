Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 11.337,10 puana indi.

Cuma günü 11.341,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 41,56 puan ve yüzde 0,37 artışla 11.383,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.337,10 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.330,91, en yüksek 11.402,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,71, teknoloji endeksi yüzde 0,42 ve mali endeks yüzde 0,12 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken, 56'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Destek Finans Faktoring AŞ, Türk Hava Yolları ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 413 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,78, bileşik getirisi yüzde 37,80 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 157,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8120 liradan, avro 50,2710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 artışla 4 bin 413 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 yükselişle 60,7 dolardan işlem görüyor.