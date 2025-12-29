Haberler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 11.250,61 puana geriledi. Küresel piyasalarda temkinli bir seyir izlenirken, bankacılık ve holding endeksleri hafif değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 11.250,61 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,76 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 11.250,61 puana indi.

Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,38 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,74 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında temkinli bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarsında Avrupa borsalarına paralel negatif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.350 ve 11.450 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi