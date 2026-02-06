Haberler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif bir seyirle başladı ve günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 13.528,58 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,55 puan ve yüzde 0,45 düşüşle 13.528,58 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,5 ile tekstil deri, en fazla düşen ise yüzde 1,75 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerinde yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD verilerinin ekonomide beklenenden daha belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla birlikte günün ilk yarısını negatif bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
