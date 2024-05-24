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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 10.730,89 puana düştü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,65 puan ve yüzde 0,57 düşüşle 10.730,89 puana geriledi. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,44 ve mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 339 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 10.730,89 puana düştü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,65 puan ve yüzde 0,57 düşüşle 10.730,89 puana geriledi. Dün, 10.792,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,33 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.784,20 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.728,27 puanı, en yüksek 10.810,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,44 ve mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Yapı ve Kredi Bankası, Alarko Holding, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 339 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 156,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,9400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 339 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 80,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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