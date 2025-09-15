BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 6,06 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 628,22 puan artarak 11.000,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.264,25 puanı, en yüksek 11.008,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 725,59 puan ve yüzde 6,33 değer kazanarak 12.194,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 6,12, mali endeks yüzde 6,07, sanayi endeksi yüzde 5,48 ve hizmetler endeksi yüzde 5,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 669,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 669,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 4 milyon 919 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,93, bileşik getirisi yüzde 40,33 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2261, satışta 41,3913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1802, satışta 41,3452 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1763, sterlin/dolar paritesi 1,3597 ve dolar/yen paritesi 147,348 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 67,2 dolardan işlem görüyor.