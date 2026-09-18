BIST 100 endeksi günü yüzde 1,67 değer kaybıyla 13.284,42 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 225,34 puan azalarak 13.284,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 153,04 puan ve yüzde 1,13 azalışla 13.356,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.199,45 puanı, en yüksek 13.427,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 187,73 puan ve yüzde 1,15 azalışla 16.182,07 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 1,93, teknoloji endeksi yüzde 2,65 ve mali endeks yüzde 3,38 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 351 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 351 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,02 artışla 6 milyon 823 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,89, bileşik getirisi yüzde 40,29 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,5776, satışta 48,7723 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,5533, satışta 48,7479 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1462, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 104,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA