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BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,20 Kazançla Kapatırken Piyasalarda Beklentiler Artıyor

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,20 Kazançla Kapatırken Piyasalarda Beklentiler Artıyor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 9.390,51 puana ulaşarak yüzde 1,20 değer kazandı. Yüksek işlem hacmi ile birlikte inşaat sektörü ön planda oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 111,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı. Toplantıya yönelik haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.350 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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